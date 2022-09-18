«Автодор» подписал Николу Ребича

подписал контракт с сербским разыгрывающим Николой Ребичем (27 лет, 188 см). Соглашение с защитником рассчитано на полтора месяца с опцией продления до конца сезона.

Ребич имеет опыт выступлений в Евролиге в составе «Црвены Звезды», а также играл в Лиге ВТБ за красноярский «Енисей».

Прошлый сезон сербский защитник провел в немецком «Миттельдойчере». В 32 матчах чемпионата Германии его средние показатели составили 10,3 очка, 4,4 передачи, 2,6 подбора и 0,9 перехвата за 28,5 минуты на площадке.

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