Никола Ребич перейдет в «Нижний Новгород» («Перехват»)
Разыгрывающий Никола Ребич (27 лет, 188 см) продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».
Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
Ребич в понедельник воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта с «Автодором».
На пресс-конференции после матча с «Зенитом» главный тренер нижегородцев Зоран Лукич сказал, что команда ожидает новобранца.
В 8 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за саратовскую команду средние показатели Ребича составили 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата за игру.
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