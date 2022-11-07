«Автодор» объявил об уходе из команды Николы Ребича

Теги переходы Автодор Единая лига ВТБ Никола Ребич Баскетбол

Разыгрывающий Никола Ребич (27 лет, 188 см) воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта с «Автодором».

Сербский баскетболист продолжит сезон в другом клубе.

В 8 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за саратовскую команду средние показатели Ребича составили 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата за игру.

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