«Автодор» объявил об уходе из команды Николы Ребича
Разыгрывающий Никола Ребич (27 лет, 188 см) воспользовался предусмотренной опцией выхода из контракта с «Автодором».
Сербский баскетболист продолжит сезон в другом клубе.
В 8 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за саратовскую команду средние показатели Ребича составили 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата за игру.
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