В случае расширения НБА серьезным претендентом на появление новой команды станет Мехико.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Марк Спирс.

«Это пятый по величине город в мире, в нем проживает 30 миллионов человек. Все эти миллионы могут смотреть матчи «Капитанес» на канале ESPN Mexico. У них есть арена на 22 тысячи мест.

Это даже не Нью-Йорк. Мехико в пять раз больше, чем Нью-Йорк. Это будет самый большой рынок в НБА, если они присоединятся к лиге. Насколько я слышал, вариант с Мехико рассматривается. Лас-Вегасу и , возможно, придется подвинуться. Мехико, который может открыть НБА дверь в Латинскую Америку, является законным претендентом, когда лига обсуждает расширение», – заявил Спирс.

На данный момент у Мехико есть команда Лиги развития НБА под названием «Мехико-Сити Капитанес».

НБА десятки раз проводила предсезонные и официальные матчи в Мехико. В этом сезоне в мексиканском городе сыграют «Майами» и «Сан-Антонио» 17 декабря.

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