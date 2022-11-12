Фарм-команда «Сперс» подписала Кеннета Фарида

Форвард Кеннетт Фарид (32 года, 203 см) продолжит карьеру в фарм-клубе в G-лиге «Остин Сперс».

Баскетболист провел восемь сезонов в (2011), выступая за «Денвер», и .

Фарид начинал сезон-2021/22 в составе московского . Он принял участие в 11 матчах за армейцев, набирая в среднем 2,3 очка и 2,6 подбора в среднем за матч.

В конце декабря 2021 года чемпион мира в составе сборной США перешел в фарм-клуб «Денвера» в G-лиге.

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