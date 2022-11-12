Фарм-команда «Сперс» подписала Кеннета Фарида
Форвард Кеннетт Фарид (32 года, 203 см) продолжит карьеру в фарм-клубе «Сан-Антонио» в G-лиге «Остин Сперс».
Баскетболист провел восемь сезонов в НБА (2011), выступая за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон».
Фарид начинал сезон-2021/22 в составе московского ЦСКА. Он принял участие в 11 матчах за армейцев, набирая в среднем 2,3 очка и 2,6 подбора в среднем за матч.
В конце декабря 2021 года чемпион мира в составе сборной США перешел в фарм-клуб «Денвера» в G-лиге.
Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога
Комментарии