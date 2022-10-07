Главный тренер «Игнайта» – о Викторе Вембаньяме: «Другого такого игрока никогда не будет»

Главный тренер команды G-лиги «Игнайт» после поражения от французского в товарищеском матче (106:112) высказался о претенденте на первый номер драфта-2023 .

«Другого такого игрока никогда не будет. Я то же самое говорил о Шаке. Такие игроки появляются не часто.

Как тренер я рад, что мне выпала возможность сыграть против него, когда ему 18 лет. В 24 года это будет совершенно другой игрок, это уже будет не моя проблема.

Он движется в правильном направлении, он сражается, он жесткий, и он умеет играть в баскетбол», – сказал Харт.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича