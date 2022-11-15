Джейсон Тейтум шлепнул в ладоши от досады и получил технический

Лидер «Селтикс» во время матча с «Тандер» (126:122) получил спорный технический фол.

Тейтум шлепнул в ладоши от досады на самого себя, так как нарушил правила, а в предыдущем эпизоде смазал лэй-ап.

«Да ладно! Игрок имеет право быть недовольным собой, когда мажет из-под кольца. Он даже не посмотрел на судью», – произнес комментатор матча .

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