Разыгрывающий «Тандер» допустил курьезную потерю во время ввода мяча из-за лицевой в матче с «Селтикс».

Гидди попал мячом во внутреннюю поверхность щита, после чего судьи зафиксировали потерю и владение перешло .

«Селтикс» победили со счетом 126:122. Гидди набрал 16 очков, 7 подборов и 4 передачи при 7 потерях.

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