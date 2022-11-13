Джейсон Тейтум не смог забить сверху после навеса Маркуса Смарта от щита

Игроки и были близки к тому, чтобы стать авторами одного из лучших данков сезона, однако стали претендентами на попадание в рубрику Shaqtin’ a Fool.

В середине первой четверти матча против (117:108) Смарт совершил перехват и, убежав в быстрый отрыв, навесил на набегающего Тейтума с отскоком от щита. Тейтум не сумел забить сверху, и «Селтикс» упустили возможность набрать легкие два очка.

«Когда Джейсон или Джейлен кричат мне навесить от щита, я это делаю. Я немного разозлился, потому что это могло стоить мне 10 передач в матче, но в конечном итоге я сделал их», – сказал после матча Смарт.

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