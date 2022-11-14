Разыгрывающий «Кавальерс» провел пока что самый результативный матч нового сезона НБА.

Во встрече с «Тимбервулвс» Гарлэнд набрал 51 очко, но это не спасло его команду от поражения – 124:129.

51 очко – личный рекорд Гарлэнда. 10 реализованных 3-очковых также лучший показатель в карьере 22-летнего баскетболиста.

В четвертой четверти Дариус набрал 27 очков и 6 раз забросил из-за дуги. В активе участника Матча звезд 2022 года 2 подбора, 6 передач и 2 перехвата при 2 потерях за 40 минут, он реализовал 16 из 31 с игры (10 из 15 3-очковые) и 9 из 13 с линии.

В нынешнем сезоне пока только Гарлэнд набирал 50 и более очков за одну игру.

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