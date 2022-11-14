Дариус Гарлэнд исполнил «баззер» и получил технический за бросок мяча в Гобера

Разыгрывающий «Кавальерс» исполнил эффектный «баззер» на исходе второй четверти матча с «Тимбервулвс» (124:129).

Гарлэнд в этом эпизоде также получил технический фол, так как сразу после попадания бросил мяч в центрового «волков» .

Во встрече с «Тимбервулвс» Гарлэнд набрал 51 очко, это его личный рекорд. 10 реализованных 3-очковых также лучший показатель в карьере 22-летнего баскетболиста.

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