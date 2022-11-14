Зоран Лукич после поражения от ЦСКА: «Сегодня не получилось ничего»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» признался, что у его команды ничего не получилось в гостевом матче против (63:107).

«Вы видели игру, думаю, про нее больше расскажет тренер ЦСКА. Для моей команды трудно сейчас подобрать слова.

Сегодня не получилось ничего, и это, к сожалению, уже не первый матч, когда мы так плохо начинаем. ЦСКА, пользуясь широкой ротацией, держал уровень игры, тренер Райкович дал поиграть игрокам скамейки, как и я.

Их победа полностью заслуженная», – сказал Лукич.

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