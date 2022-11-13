Эмил Райкович: «Нижний» действительно опасен, если вы недостаточно сосредоточены»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил важность сохранения концентрации в предстоящем матче против «Нижнего Новгорода».

«Нижний» – атлетичная команда, которая стала заметно лучше играть в недавних матчах. Они действительно опасны, если вы недостаточно сосредоточены. В недавней игре с они отставали на 18 очков, но сделали рывок и довели игру до сложной концовки.

У них достаточно глубокий состав в этом году, тот же костяк игроков и тот же тренер. Таким образом, вы должны быть в игре в течение 40 минут, чтобы добиться победы», – сказал Райкович.

ЦСКА сыграет с «Нижним» в понедельник. Встреча пройдет в Москве.

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