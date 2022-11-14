У «Кливленда» четыре поражения подряд после старта 8-1

«Кавальерс» в воскресенье уступили «Тимбервулвс» со счетом 124:129, у команды серия из четырех поражений подряд.

стартовал в чемпионате с результатом 8-1, но затем проиграл «Клипперс», «Сакраменто», «Голден Стэйт» и «Миннесоте».

«Кэвз» боролись за победу во всех этих встречах, уступив с разницей 2, 7, 5 и 5 очков. Команда опустилась на 4-е место в таблице Восточной конференции с результатом 8-5.

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