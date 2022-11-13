Велимир Перасович – о матче против «Пармы»: «Один из самых сложных матчей на данном отрезке сезона»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против пермской «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ.

– очень хорошая и организованная команда, серьезный соперник. В ее составе собраны отличные разыгрывающие и превосходные снайперы. Их «большие» также действуют на крайне высоком уровне.

Считаю, нас ждет один из самых сложных матчей на данном отрезке сезона», – цитирует тренера официальный сайт УНИКСа.

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