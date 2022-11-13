Александр Разумов – о матче против «Пармы»: «Понимаем, насколько важно реабилитироваться за проигрыш в Москве»

Форвард УНИКСа Александр Разумов накануне домашнего матча против «Пармы» отметил, что казанской команде важно реабилитироваться за недавнее поражение от (79:92).

«Детально разобрали ошибки после поражения от ЦСКА. Тренер указал, на какие моменты следует обратить особое внимание.

Подготовка к встрече с «Пармой-Пари» проходит в штатном режиме. Знаем, что пермская команда действует агрессивно как в защите, так и в нападении. Понимаем, насколько важно реабилитироваться за проигрыш в Москве и начать новую победную серию.

Лично для меня матч с бывшей командой всегда принципиальный. Буду выкладываться больше, чем на 100 процентов», – цитирует Разумова официальный сайт УНИКСа.

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