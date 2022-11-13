Лига ВТБ представила мини-фильм о матче ЦСКА с УНИКСом

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Единая лига ВТБ выпустила ролик о главном матче игровой недели между ЦСКА и УНИКСом (92:79).

Армейцы одержали девятую победу подряд на старте нынешнего сезона и опередили казанскую команду (8-1) в борьбе за лидерство в турнирной таблице Лиги.

«В репортаже «Вида сверху» с Мегаспорта главный тренер УНИКСа Велимир Перасович вспоминает противостояние команд в 1980-х, а президент Лиги Сергей Кущенко и игроки армейцев и казанцев анализируют итог Матча недели», – говорится в описании ролика.

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