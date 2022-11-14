Скаут: «В «Финиксе» Леброна примут с распростертыми объятиями»
Скаут одного из клубов Западной конференции назвал «Финикс» идеальной командой для Леброна Джеймса («Лейкерс»).
«Санз» доказали, что вполне способны бороться за чемпионство, но я думаю, что им немного не хватает. Еще одного разыгрывающего и плеймейкера.
В «Финиксе» Леброна примут с распростертыми объятиями. С Леброном, я думаю, Крис Пол наконец-то получит свой перстень», – сказал скаут.
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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