Скаут: «В «Финиксе» Леброна примут с распростертыми объятиями»

Скаут одного из клубов Западной конференции назвал «Финикс» идеальной командой для ( ).

«Санз» доказали, что вполне способны бороться за чемпионство, но я думаю, что им немного не хватает. Еще одного разыгрывающего и плеймейкера.

В Леброна примут с распростертыми объятиями. С Леброном, я думаю, наконец-то получит свой перстень», – сказал скаут.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?