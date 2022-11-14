Скаут: «В «Финиксе» Леброна примут с распростертыми объятиями»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

Скаут одного из клубов Западной конференции назвал «Финикс» идеальной командой для Леброна Джеймса («Лейкерс»).

«Санз» доказали, что вполне способны бороться за чемпионство, но я думаю, что им немного не хватает. Еще одного разыгрывающего и плеймейкера.

В «Финиксе» Леброна примут с распростертыми объятиями. С Леброном, я думаю, Крис Пол наконец-то получит свой перстень», – сказал скаут.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

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