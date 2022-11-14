Форвард «Нетс» после матча с «Лейкерс» (103:116) высказался о несостоявшейся дуэли с .

В четырех последних встречах Дюрэнта против «озерников» Джеймс по разным причинам отсутствовал.

Две суперзвезды не выходили друг против друга с декабря 2018 года.

«Как-то даже не задумывался об этом, пока вы не спросили. Леброн точно входит в Топ-2, Топ-3 всех времен, так что всегда классно выйти и сыграть против него.

За все эти годы между нами было столько сражений на самом высоком уровне, но люди все равно хотят видеть продолжение. Здорово, что мы с Леброном все еще актуальны в своем возрасте и народ хочет смотреть на то, как мы играем.

Мы думали, что без Леброна нам будет проще одержать победу, но сегодня были хороши и без него», – заявил Дюрэнт.

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Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога