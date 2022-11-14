Кевин Дюрэнт: «Здорово, что мы с Леброном все еще актуальны в своем возрасте»
Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт после матча с «Лейкерс» (103:116) высказался о несостоявшейся дуэли с Леброном Джеймсом.
В четырех последних встречах Дюрэнта против «озерников» Джеймс по разным причинам отсутствовал.
Две суперзвезды НБА не выходили друг против друга с декабря 2018 года.
«Как-то даже не задумывался об этом, пока вы не спросили. Леброн точно входит в Топ-2, Топ-3 всех времен, так что всегда классно выйти и сыграть против него.
За все эти годы между нами было столько сражений на самом высоком уровне, но люди все равно хотят видеть продолжение. Здорово, что мы с Леброном все еще актуальны в своем возрасте и народ хочет смотреть на то, как мы играем.
Мы думали, что без Леброна нам будет проще одержать победу, но «Лейкерс» сегодня были хороши и без него», – заявил Дюрэнт.
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