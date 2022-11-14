Чемпион НБА в составе «Кавальерс» считает, что «Лейкерс» необходимо провести кардинальные перемены в составе, и тогда вернет команду в финал.

«Лейкерс» должны хорошенько задуматься и сказать себе: «Мы должны сесть за телефоны и узнать, что можем получить за свои активы»? Если вы дадите Леброну шанс, он выведет вас в финал. Если вы окружите его хорошими игроками, снайперами и парнями, которые хотят принять свою роль, он сможет это сделать.

Мы ждали 3 или 4 года, пока кто-то придет и поможет ему. Речь о тех, у кого есть этот юношеский запал и энергия, о тех, кто жаждет не славы, а величия. В этом разница. Есть ребята, которые могут набирать 20 очков в регулярке и пропасть в плей-офф, они известны, но про них не скажешь, что они великие. Поставьте правильных людей вокруг Леброна, и он вам все покажет, он уже делал это», – заявил Фрай.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета