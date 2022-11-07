Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Задар»
В понедельник, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербская «Црвена Звезда» примет хорватский «Задар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.00, «Александар Николич Холл»
Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, ФМП Сербия – 5-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Задар Хорватия – 3-2, Будучность Черногория – 3-3, Цибона Хорватия – 3-3, Морнар Бар Черногория – 3-3, Студентски Центар Черногория – 2-4, Сплит Хорватия – 2-4, Скопье Северная Македония - 1-5, Мега Сербия – 1-5, Борац Чачак Сербия – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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