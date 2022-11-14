Джоэл Эмбиид признался, что соврал Маркканену, когда просил его не забивать с линии в концовке
Бигмен «Юты» Лаури Маркканен смазал два важных штрафных в концовке матча с «Филадельфией» (98:105).
Маркканен промахнулся за 20,3 секунды до сирены при счете 98:103. Перед бросками с ним разговаривал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
После игры Эмбиид рассказал, о чем говорил Маркканену. По его словам, он попросил финна промахнуться, чтобы игра не перешла в овертайм, так как ему надо скорее вернуться домой и уложить сына Артура спать.
Джоэл добавил, что соврал Лаури, так как его сын всегда в кровати уже в 19:30.
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