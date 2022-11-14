Бигмен «Юты» смазал два важных штрафных в концовке матча с «Филадельфией» (98:105).

Маркканен промахнулся за 20,3 секунды до сирены при счете 98:103. Перед бросками с ним разговаривал центровой «Сиксерс» .

После игры Эмбиид рассказал, о чем говорил Маркканену. По его словам, он попросил финна промахнуться, чтобы игра не перешла в овертайм, так как ему надо скорее вернуться домой и уложить сына Артура спать.

Джоэл добавил, что соврал Лаури, так как его сын всегда в кровати уже в 19:30.

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