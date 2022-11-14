Главный тренер «Сиксерс» поделился впечатлениями от игры центрового в матче с «Джаз» (105:98).

Эмбиид набрал 59 очков, 11 подборов и 8 передач, а также выписал соперникам 7 блок-шотов.

«Я еще не видел более доминирующего выступления. Особенно с учетом того, как он сыграл и в нападении, и в защите», – заявил Риверс, который как игрок и тренер провел в в сумме почти 3 тысячи матчей.

Разыгрывающий Тайриз Макси также отдал должное одноклубнику.

«Это забавно. Был такой момент, что тренер хотел от нас розыгрыша какой-то комбинации, вроде пик-н-ролла. Я говорю: «Давайте просто дадим мяч Джоэлу». Он такой: «Согласен». Эмбиид был очень хорош сегодня», – заявил Макси.

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