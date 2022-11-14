Форвард рассказал о том, как сильно хочет команда исправить ситуацию после 2-10 на старте.

«Нам нужны победы, особенно в этой Западной конференции. Все команды хорошие. Впереди еще много матчей, но мы создали себе проблемы на старте. Так что нужно побеждать, как можно скорее.

У нас правильный настрой в раздевалке, он соответствует тому показателю, который мы имеем, все все понимают. «Лейкерс» нужна серия побед, немедленно», – заявил Дэвис.

В воскресенье «озерники» прервали серию из пяти поражений, победив «Нетс» (116:103).

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?