Энтони Дэвис набрал 37+18, «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений

Звездный форвард помог команде прервать серию из пяти поражений.

В матче с «Нетс» (116:103) в воскресенье Дэвис записал на свой счет 37 очков (лучший результат в сезоне) и 18 подборов.

Дэвис собрал 10 подборов в нападении, что является повторением его личного рекорда в матче регулярного чемпионата.

За 34 минуты Дэвис реализовал 15 из 25 с игры и 7 из 7 с линии.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога