Скаут НБА: «Леброн идеально подошел бы «Финиксу». С ним Крис Пол завоевал бы свой перстень»
Скаут НБА высказал мнение, что «Санз» идеально подошли бы 37-летнему Леброну Джеймсу из «Лейкерс», если калифорнийцы решились бы на обмен суперзвезды.
«Если бы «Лейкерс» обменяли Джеймса, это, вероятно, было бы сделано с целью приобретения большого количества пиков, которых у них сейчас нет.
«Санз» имеют крепкий костяк из Криса Пола, Девина Букера и Деандре Эйтона, но им может понадобиться еще одна составляющая, чтобы преодолеть все препятствия на Западе, особенно после того, как они были выбиты уже во втором раунде плей-офф в прошлом сезоне. Если в этом чемпионате не получится снова, то им идеально подошел бы Леброн.
«Санз доказали, что вполне способны приблизиться к цели, но им все же требуется усиление, если они хотят добраться туда, куда хотят. Им нужен еще один человек, который способен вести розыгрыш и таскать мяч.
Не забываем и про дружбу с Крисом Полом. «Финикс» – это единственное место, где Леброна примут с распростертыми объятиями. С Леброном в «Санз» Крис наконец-то получит свой перстень», – сказал скаут.
Леброна технически можно поменять только уже после окончания этого сезона.
«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета
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