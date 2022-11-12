Скаут НБА высказал мнение, что «Санз» идеально подошли бы 37-летнему из «Лейкерс», если калифорнийцы решились бы на обмен суперзвезды.

«Если бы «Лейкерс» обменяли Джеймса, это, вероятно, было бы сделано с целью приобретения большого количества пиков, которых у них сейчас нет.

«Санз» имеют крепкий костяк ​​из , Девина Букера и Деандре Эйтона, но им может понадобиться еще одна составляющая, чтобы преодолеть все препятствия на Западе, особенно после того, как они были выбиты уже во втором раунде плей-офф в прошлом сезоне. Если в этом чемпионате не получится снова, то им идеально подошел бы Леброн.

«Санз доказали, что вполне способны приблизиться к цели, но им все же требуется усиление, если они хотят добраться туда, куда хотят. Им нужен еще один человек, который способен вести розыгрыш и таскать мяч.

Не забываем и про дружбу с Крисом Полом. – это единственное место, где Леброна примут с распростертыми объятиями. С Леброном в «Санз» Крис наконец-то получит свой перстень», – сказал скаут.

Леброна технически можно поменять только уже после окончания этого сезона.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета