Центровой «Филадельфии» обновил личный рекорд результативности в матче с «Ютой» (105:98).

Эмбиид набрал 59 очков, реализовав 19 из 28 с игры и 20 из 24 с линии за 37 минут.

В предыдущей встрече с «Атлантой» на счету Эмбиида было 42 очка. В двух встречах он суммарно набрал 101 очко, став пятым центровым в истории НБА, кому удавалось подобное.

Ранее это делали (86 раз), Боб Макаду (1975 год), (1994) и (2016).

В активе лидера «Сиксерс» в воскресенье также 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов.

Эмбиид набрал 26 из 27 очков «76-х» в четвертой четверти. Он стал первым в истории , кто имеет в активе как минимум 50 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 блок-шотов с момента, как последние стали входить в официальную статистику лиги в 1973 году.

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