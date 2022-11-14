Джоэл Эмбиид набрал 59 очков, 11 подборов и 8 передач в победном матче с «Ютой»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обновил личный рекорд результативности в матче с «Ютой» (105:98).
Эмбиид набрал 59 очков, реализовав 19 из 28 с игры и 20 из 24 с линии за 37 минут.
В предыдущей встрече с «Атлантой» на счету Эмбиида было 42 очка. В двух встречах он суммарно набрал 101 очко, став пятым центровым в истории НБА, кому удавалось подобное.
Ранее это делали Уилт Чемберлен (86 раз), Боб Макаду (1975 год), Дэвид Робинсон (1994) и Демаркус Казинс (2016).
В активе лидера «Сиксерс» в воскресенье также 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов.
Эмбиид набрал 26 из 27 очков «76-х» в четвертой четверти. Он стал первым в истории НБА, кто имеет в активе как минимум 50 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 блок-шотов с момента, как последние стали входить в официальную статистику лиги в 1973 году.
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