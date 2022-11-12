Де’Аарон Фокс набрал 32 очка, 7 подборов и 12 передач в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс помог команде одержать победу над (120:114).

Фокс записал на свой счет 32 очка, 7 подборов и 12 передач.

За 36 минут Де’Аарон реализовал 13 из 19 с игры.

Это уже седьмая игра для Фокса с 25 очками на счету в нынешнем сезоне. Он всего лишь пятый игрок в истории «Кингз», который набирает 25+ семь раз в первых десяти матчах сезона, и первый с тех пор, как клуб переехал в в 1985 году.

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