Де’Аарон Фокс набрал 32 очка, 7 подборов и 12 передач в матче с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс помог команде одержать победу над «Лейкерс» (120:114).
Фокс записал на свой счет 32 очка, 7 подборов и 12 передач.
За 36 минут Де’Аарон реализовал 13 из 19 с игры.
Это уже седьмая игра для Фокса с 25 очками на счету в нынешнем сезоне. Он всего лишь пятый игрок в истории «Кингз», который набирает 25+ семь раз в первых десяти матчах сезона, и первый с тех пор, как клуб переехал в Сакраменто в 1985 году.
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