Форвард «Уорриорз» прокомментировал показатель 0-7 у действующих чемпионов в гостевых матчах нового сезона.

В воскресенье проиграл в – 115:122.

«С ума сойти. Это что-то нереальное.

О чем это говорит? О том, что в выездных матчах у вас гораздо меньше права на ошибки, за это наказывают. У «Кингз» было несколько мощных рывков, во всех четвертях, включая четвертую. Нам важно понять, что на выезде в этой лиге за ошибки наказывают гораздо жестче, если хотим побеждать», – заявил Грин.

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