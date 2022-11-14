Дрэймонд Грин – о 0-7 у «Голден Стэйт» в гостевых матчах: «Что-то нереальное»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал показатель 0-7 у действующих чемпионов в гостевых матчах нового сезона.
В воскресенье «Голден Стэйт» проиграл в Сакраменто – 115:122.
«С ума сойти. Это что-то нереальное.
О чем это говорит? О том, что в выездных матчах у вас гораздо меньше права на ошибки, за это наказывают. У «Кингз» было несколько мощных рывков, во всех четвертях, включая четвертую. Нам важно понять, что на выезде в этой лиге за ошибки наказывают гораздо жестче, если хотим побеждать», – заявил Грин.
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