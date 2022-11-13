Дрэймонд Грин: «Уорриорз» – безоговорочно лучшие в НБА? Нет, но мы можем снова выиграть чемпионат»

Форвард не считает, что его команда – безоговорочно лучшая в НБА.

«Нет, я так не думаю, но мы действительно можем снова выиграть чемпионат. Считаемся мы безоговорочно лучшими или нет – это никого не волнует. Не уверен, что мы были лучшей командой в прошлом сезоне», – заявил Грин.

«Уорриорз» четыре раза стали чемпионами НБА за последние восемь лет и еще дважды уступали в финале. В прошлом сезоне команда заняла третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата с показателями 53-29, но завоевала титул.

На старте нынешнего сезона «Голден Стэйт» имеет результат 5-7.

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