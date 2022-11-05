Центровой «Миннесоты» во время матча с (102:115) не смог добросить до кольца.

Гобер запустил «сквозняк» во время дальнего броска. За карьеру француз исполнил 12 3-очковых, но пока не попал ни разу.

В пятницу на счету Руди 7 очков и 13 подборов при 3 из 6 с игры.

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