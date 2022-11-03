Дончич – первый игрок НБА с 1963 года, который набирает 30 и более очков в семи матчах со старта сезона
Лидер «Мэверикс» Лука Дончич набрал 33 очка в победной встрече с «Джаз» (103:100).
Дончич – первый игрок НБА с 1963 года, который набирает 30 и более очков во всех семи матчах со старта регулярного чемпионата.
Дончич стал третьим игроком в истории лиги, которому удавалось проводить подобную серию. Последний раз такое случалось в сезоне-62/63 (Уилт Чемберлен).
Легендарный центровой также начинал с такой серии сезон-59/60, в том же чемпионате это удавалось Джеку Тваймену.
Последний случай с шестью матчами с результативностью 30+ на старте чемпионата был зафиксирован в сезоне-86/87 (Майкл Джордан).
В активе 23-летрнего словенца в среду также 5 подборов, 11 передач и 2 перехвата при 5 потерях.
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