Лидер «Мэверикс» набрал 33 очка в победной встрече с «Джаз» (103:100).

Дончич – первый игрок с 1963 года, который набирает 30 и более очков во всех семи матчах со старта регулярного чемпионата.

Дончич стал третьим игроком в истории лиги, которому удавалось проводить подобную серию. Последний раз такое случалось в сезоне-62/63 ( ).

Легендарный центровой также начинал с такой серии сезон-59/60, в том же чемпионате это удавалось Джеку Тваймену.

Последний случай с шестью матчами с результативностью 30+ на старте чемпионата был зафиксирован в сезоне-86/87 (Майкл Джордан).

В активе 23-летрнего словенца в среду также 5 подборов, 11 передач и 2 перехвата при 5 потерях.

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета