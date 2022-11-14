Тайриз Халибертон: «В «Кингз» победная культура была на нулевом уровне»

Разыгрывающий «Индианы» критически отозвался о , за который выступал ранее.

«Честно говоря, первые два года я играл в клубе, в котором победная культура была на нулевом уровне. В «Индиане» я могу помочь в создании победной культуры. Это важное изменение в моей карьере. От меня действительно многого ждут, и мне это по душе», – заявил Халибертон.

«Сакраменто» принадлежит анти-рекорд НБА по количеству сезонов без плей-офф. В последний раз команда выходила в плей-офф в 2006 году.

«Кингз» обменяли Халибертона в «Пэйсерс» в феврале этого года. В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает 20,5 очка, 10,3 передачи, 4,8 подбора и 1,8 перехвата в среднем за матч.

25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru