Чед Бьюкенен: «Надеюсь, Тайриз Халибертон станет следующим Реджи Миллером»

Генеральный менеджер «Индианы» Чед Бьюкенен заявил, что планирует строить команду вокруг разыгрывающего Тайриза Халибертона.
«Мы собираемся строить нашу команду вокруг него. Мы надеемся, что он станет следующим Реджи Миллером. На одном из здании в центре Индианаполиса было изображение Реджи Миллера. Мы хотим, чтобы однажды там появилось изображение Тайриза.
Мы отдали действительно хорошего игрока за него. Сделка оказалась выгодной для обеих команд. В «Сакраменто» было много защитников, в «Индиане» – много больших. Нам было тяжело задействовать вместе Майлза Тернера и Домаса. Каждый получил талантливого игрока на нужную позицию», – заявил Бьюкенен.
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