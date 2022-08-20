Чед Бьюкенен: «Надеюсь, Тайриз Халибертон станет следующим Реджи Миллером»

Генеральный менеджер «Индианы» Чед Бьюкенен заявил, что планирует строить команду вокруг разыгрывающего .

«Мы собираемся строить нашу команду вокруг него. Мы надеемся, что он станет следующим Реджи Миллером. На одном из здании в центре Индианаполиса было изображение . Мы хотим, чтобы однажды там появилось изображение Тайриза.

Мы отдали действительно хорошего игрока за него. Сделка оказалась выгодной для обеих команд. В было много защитников, в «Индиане» – много больших. Нам было тяжело задействовать вместе и Домаса. Каждый получил талантливого игрока на нужную позицию», – заявил Бьюкенен.

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