Тайриз Халибертон: «Злился на «Кингз» после обмена, сейчас могу только порадоваться»

Разыгрывающий «Индианы» рассказал о переживаниях, связанных с обменом из этой зимой.

«Не буду врать, в тот момент я злился на всю организацию. Если быть откровенным, я чувствовал ненависть даже к людям, которые не имели никакого отношения к тому обмену.

Это было так по-детски с моей стороны. Что интересно, недавно я как раз выписывал сожаления, которые есть в моей жизни. Там были несбывшиеся ожидания и обиды. Единственная моя обида прямо сейчас относится к «Сакраменто». И я хочу отпустить ее.

На самом деле, это большая возможность для меня оказаться здесь. Я могу показать то, на что способен. Играть на удобной позиции очень важно для меня, и сейчас я это понимаю. В конце концов, я могу только порадоваться. Что есть, то есть», – признался Халибертон.

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