Тайриз Халибертон – о том, что он стал лицом «Индианы»: «В детстве я бы убил за это»

Разыгрывающий «Индианы» отреагировал на то, что его называют новым лицом клуба.

«Это так забавно. Мне смешно, когда я это слышу. Это не мне решать. Я думаю, что это решают болельщики и СМИ. Если говорят, что я лицо клуба, наверное, это так. В детстве я бы убил за это, поэтому это так забавно.

В конце концов, это всего лишь баскетбол. Я просто буду тем, кто я есть, и придерживаться своих взглядов на определенные вещи. Я воспринимаю это спокойно и получаю от этого удовольствие. Это отличная возможность для меня», – сказал 22-летний игрок.

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