Кармело Энтони может продолжить карьеру на Тайване

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Экс-форвард «Лейкерс» Кармело Энтони может сыграть за «Тайнанских призрачных ястребов» в нынешнем сезоне.

Клуб недавно сообщил о переговорах с Энтони. Прославленный игрок не сумел подписать новый контракт ни с одной командой НБА в минувшее межсезонье.

Ранее на Тайвань перебрался центровой Дуайт Ховард, который будет выступать за «Таоюаньских леопардов».

В прошлом сезоне Энтони играл вместе с Ховардом за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

38-летний форвард провел 19 сезонов в НБА. Он 10 раз принимал участие в Матчах всех звезд и стал самым результативным игроком регулярного чемпионата-2012/13. Также Энтони три раза становился Олимпийским чемпионом со сборной США.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

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