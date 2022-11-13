Кармело Энтони может продолжить карьеру на Тайване

Экс-форвард «Лейкерс» может сыграть за «Тайнанских призрачных ястребов» в нынешнем сезоне.

Клуб недавно сообщил о переговорах с Энтони. Прославленный игрок не сумел подписать новый контракт ни с одной командой НБА в минувшее межсезонье.

Ранее на Тайвань перебрался центровой , который будет выступать за «Таоюаньских леопардов».

В прошлом сезоне Энтони играл вместе с Ховардом за , набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

38-летний форвард провел 19 сезонов в НБА. Он 10 раз принимал участие в Матчах всех звезд и стал самым результативным игроком регулярного чемпионата-2012/13. Также Энтони три раза становился Олимпийским чемпионом со сборной США.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?