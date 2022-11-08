Дуайт Ховард продолжит карьеру на Тайване

Центровой Дуайт Ховард (36 лет, 208 см) будет выступать за «Таоюаньских леопардов». Об этом игрок объявил в своих социальных сетях.

Ховард является чемпионом в составе «Лейкерс»-2020. Первый пик драфта-2004 трижды становился лучшим защитником сезона, 8 раз входил в символические сборные сезона (5 раз – в первую), участвовал в 8 Матчах всех звезд, 5 раз был лучшим подбирающим сезона, 2 раза был лучшим по блокам и выиграл конкурс данков в 2008 году.

Прошлый сезон Ховард провел в «Лейкерс», где набирал в среднем 6,2 очка и 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.

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