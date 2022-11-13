Гэри Харрис допущен к тренировкам

Защитник приступил к тренировкам и надеется в скором времени вернуться на площадку.

31 августа Харрис перенес операцию на колене после разрыва мениска, из-за чего пропустил начало нынешнего сезона.

Минувшим летом «Мэджик» подписали с защитником новый двухлетний контракт на 26 миллионов долларов. Зарплата за сезон-2023/24 в размере 13 миллионов долларов не гарантирована.

В прошлом регулярном чемпионате Харрис набирал 11,1 очка в среднем за матч при реализации 38,4% из-за дуги.

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