Коул Энтони выбыл из строя с травмой косой мышцы

Разыгрывающий получил травму косой мышцы живота.

Срок возвращения игрока в строй будет определен после дальнейшего обследования, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Мэджик» уже выступает без травмированных защитников Джейлена Саггса, выбывшего на неопределенный срок с травмой голеностопного сустава, и Маркелла Фульца, продолжающего восстанавливаться после перелома большого пальца ноги.

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