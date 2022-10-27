Коул Энтони выбыл из строя с травмой косой мышцы

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Разыгрывающий «Орландо» Коул Энтони получил травму косой мышцы живота.

Срок возвращения игрока в строй будет определен после дальнейшего обследования, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Мэджик» уже выступает без травмированных защитников Джейлена Саггса, выбывшего на неопределенный срок с травмой голеностопного сустава, и Маркелла Фульца, продолжающего восстанавливаться после перелома большого пальца ноги.

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