Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок с растяжением связок

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Защитник «Орландо» Джейлен Саггс получил растяжение связок правого голеностопного сустава и выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает ESPN.com.

МРТ-обследование подтвердило диагноз.

В пятницу Саггс повредил правую лодыжку в середине третьей четверти матча против «Атланты». Игрок ушел в раздевалку и не вернулся в игру.

21-летний защитник завершил встречу с 3 очками за 16 минут. Ранее на этой неделе он набрал 21 очко в первом матче сезоне против «Детройта».

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