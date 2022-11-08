Джонатан Айзек допущен к тренировкам 5 на 5. Он пропустил 2 сезона из-за разрыва крестов

Форвард рассказал о восстановлении после разрыва передней крестообразной связки колена, из-за которого пропустил два сезона подряд.

Я все еще не готов на сто процентов к выступлению в матчах. С корпусом, коленями и подколенными сухожилиями все отлично. Сейчас мне просто нужно набрать форму. Мы играли на днях, и я был очень хорош.

Понятно, что я отсутствовал долгое время. Сейчас я играю 5 на 5 четыре раза в неделю. Просто участвовать в двусторонней игре и набирать форму – это то, на чем я сейчас сосредоточен», – сказал Айзек.

Форвард был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел в НБА всего 136 матчей. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

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