Кевин Дюрэнт – о скандале с твитом Ирвинга: «Это никак не сказалось на команде»

Теги Индиана Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт заявил, что скандал вокруг разыгрывающего Кайри Ирвинг не сказался на настрое команды перед матчем с «Пэйсерс» (116:125).

Ирвинг ранее опубликовал твит с упоминанием антисемитского фильма. Пост 30-летнего Кайри был воспринят как «продвижение» скандальной ленты, баскетболист подвергся критике, однако не стал удалять сообщение. 

«Это никак не сказалось на команде. Это затронуло только вас, ребята (обращается к журналистам – прим. Sports.ru), и всех остальных за пределами нашей раздевалки.

Мы проиграли четыре матча подряд. Нам что, радоваться? Понятно, что мы сейчас злые», – сказал Дюрэнт.

Во встрече с «Индианой» на счету Ирвинга 35 очков и 6 результативных передач.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные