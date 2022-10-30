Кевин Дюрэнт – о скандале с твитом Ирвинга: «Это никак не сказалось на команде»

Звездный форвард «Нетс» заявил, что скандал вокруг разыгрывающего Кайри Ирвинг не сказался на настрое команды перед матчем с «Пэйсерс» (116:125).

Ирвинг ранее опубликовал твит с упоминанием антисемитского фильма. Пост 30-летнего Кайри был воспринят как «продвижение» скандальной ленты, баскетболист подвергся критике, однако не стал удалять сообщение.

«Это никак не сказалось на команде. Это затронуло только вас, ребята (обращается к журналистам – прим. Sports.ru), и всех остальных за пределами нашей раздевалки.

Мы проиграли четыре матча подряд. Нам что, радоваться? Понятно, что мы сейчас злые», – сказал Дюрэнт.

Во встрече с «Индианой» на счету Ирвинга 35 очков и 6 результативных передач.

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