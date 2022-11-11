Зоран Лукич: «Несколько баскетболистов «НН» выглядели как пассажиры»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» остался недоволен игрой своей команды в матче против «Минска» (84:67) в Единой лиге ВТБ.

«Я хочу поздравить нашего соперника — для меня это очень симпатичная команда, которая играет с желанием, большой энергией, понимая свое место. В их составе есть игроки пока с не самым большим опытом, но при этом каждый матч они поднимают уровень своего баскетбола.

Что касается нас, то, к сожалению, несколько баскетболистов из нашего состава выглядели как пассажиры, и когда они выходили со скамейки, игра выглядела очень некрасиво», – заявил Лукич.

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