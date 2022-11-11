Ростислав Вергун – о 0-9 на старте: «Минск» продолжает бороться, ищет свой путь к положительному результату»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун похвалил команду за самоотдачу в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (67:84).
«Начну с положительных моментов, хоть их и не так много. Уже несколько игр подряд мы проводим вторую половину гораздо лучше, нежели первую. Это хороший признак того, что команда продолжает бороться, проявляет характер, ищет свой путь к положительному результату.
«Нижний Новгород» – один из тех коллективов, который играет в очень умный, организованный баскетбол на обеих сторонах площадки. Мне как тренеру доставляет огромное удовольствие готовиться и играть против таких соперников. Я надеюсь, что ребята в матчах с подобными коллективами становятся лучше.
И наверное, стоит отметить второй положительный момент – сегодня у нас площадке появились двое молодых воспитанников нашего клуба. Это их дебют в Единой Лиге ВТБ. Хочется верить, что мы на правильном пути в развитии нашей команды», – сказал Вергун.
«Минск» не одержал ни одной победы в девяти стартовых матчах сезона-2022/23 Лиги ВТБ.
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