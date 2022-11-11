«Нижний Новгород» сыграет с «Минском» в специальной форме «Вместе за Нижний»
«Нижний Новгород» выйдет на сегодняшний матч Единой лиги ВТБ против «Минска» в альтернативной форме, созданной в рамках проекта «Вместе за Нижний».
Специальный комплект включает в себя изображение Шуховской башни – одного из наиболее узнаваемых архитектурных символов Нижнего Новгорода.
Проект «Вместе за Нижний» посвящен городу и Дню народного единства. В нем принимают участие 5 спортивных клубов Нижнего Новгорода. У каждого клуба на форме изображены разные архитектурные объекты города.
Встреча «НН» и «Минска» начнется в 19:00 по московскому времени.
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Фото: Единая лига ВТБ
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