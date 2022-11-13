Си Джей Макколлум: «Дончич – серьезный претендент на MVP»

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Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум считает лидера «Далласа» Луку Дончича одним из главных претендентов на MVP в нынешнем сезоне.

«Он показал, что является серьезным претендентом на звание MVP. Он в одиночку выигрывает матчи для «Маверикс». Против него нельзя использовать одну схему защиты на протяжении всей игры, потому что в итоге он ее разгадает.

Дончич – уникальный оппонент, потому что его рост около 6 футов 8 дюймов. Он слишком высокий для большинства разыгрывающих и атакующих защитников. Если он не имеет преимущества в росте, то использует преимущество в весе. А для четвертых и пятых номеров он слишком быстрый, хотя весит столько же», – сказал Макколлум.

На старте регулярного чемпионата Дончич набирает 33,6 очка, 8,3 подбора, 7,9 передачи и 2 перехвата в среднем за матч. «Даллас» имеет показатели 6-5.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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