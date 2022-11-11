Винс Хантер – о поражении УНИКСа от ЦСКА: «Играли самоотверженно, но следовало сократить число ошибок»

Форвард УНИКСа Винс Хантер отметил самоотверженную игру свой команды в матче Лиги ВТБ против (79:92).

«Это была тяжелая игра. Мы играли самоотверженно, но нам следовало сократить число ошибок и лучше начать третью четверть.

С другой стороны, всегда горжусь тем, с каким усердием мы можем играть и сражаться», – сказал Хантер.

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