Винс Хантер – о поражении УНИКСа от ЦСКА: «Играли самоотверженно, но следовало сократить число ошибок»
Форвард УНИКСа Винс Хантер отметил самоотверженную игру свой команды в матче Лиги ВТБ против ЦСКА (79:92).
«Это была тяжелая игра. Мы играли самоотверженно, но нам следовало сократить число ошибок и лучше начать третью четверть.
С другой стороны, всегда горжусь тем, с каким усердием мы можем играть и сражаться», – сказал Хантер.
«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона
Комментарии