Алексей Швед: «С Милутиновым очень легко играть. Мы с ним сыгрались»

Защитник ЦСКА Алексей Швед прокомментировал победу над УНИКСом (92:79) и признался, что сыгрался с центровым Николой Милутиновым.

«У УНИКСа хорошая команда, они приехали к нам без поражений. Была интересная игра, но мы ее уверенно контролировали. Первую половину они играли лучше, потом был провал, и мы вышли вперед, не давая им возможности вернуться.

С Николой Милутиновым очень легко играть, он хорошо ставит заслон, бежит под кольцо именно в тот момент, в который должен. Мы с ним сыгрались, играем второй год и даже не разговариваем на счет того, что будем делать», — сказал Швед.

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