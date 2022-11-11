Евгений Богачев – о суде с Джарреллом Брэнтли: «УНИКС оказался выигрышной стороной конфликта»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал решение баскетбольного арбитражного суда в споре с .

«Игрок самовольно покинул Казань с семьей в феврале этого года, хотя я лично просил его остаться. Никаких форс-мажорных обстоятельств не было. Пришлось судиться. Да, УНИКС выплатит Брэнтли определенную сумму, но она на порядок меньше тех цифр, что мелькают в сети.

Решение суда обжалованию не подлежит, и нам придется возместить игроку судебные издержки, стоимость авиабилетов из США в Россию и обратно. Так что исходя из первоначальных требований игрока в итоге я считаю, что УНИКС оказался выигрышной стороной конфликта», – заявил Богачев.

Американский баскетболист покинул Россию в феврале этого года в связи с политической ситуацией. Казанский клуб попросил Брэнтли вернуть полученную к тому моменту зарплату (250 000 долларов), ссылаясь на нарушение внутреннего распорядка.

В результате судебного разбирательства было установлено, что игрок обоснованно покинул расположение команды, поскольку это произошло из-за форс-мажорных обстоятельств. Также суд обязал УНИКС выплатить Брэнтли сумму около 45 000 долларов. Клуб должен возместить игроку невыплаченную заработную плату, стоимость авиабилетов и судебные издержки.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов